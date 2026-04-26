Während Deutschland darüber streitet, ob Schwarzfahren weiter eine Straftat sein soll, und auch Österreich und die Schweiz über bezahlbare Mobilität diskutieren, testen Spaniens Inseln seit Jahren ein anderes Modell: Auf den Balearen, vor allem auf Mallorca, und auf den Kanaren können Einwohner Busse und Bahnen kostenlos nutzen.

Die Bilanz ist eindrucksvoll – Rekordzahlen, neue Fahrgäste und mehr Mobilität für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Doch der Erfolg hat seinen Preis: volle Busse, überlastete Netze und wachsende staatliche Zuschüsse. Spanien zeigt damit nicht nur, was möglich ist, sondern auch, woran Gratisnahverkehr scheitern kann, wenn der Ausbau nicht Schritt hält.

Mitte April hatte der deutsche Bundestag Vorstöße von Grünen und Linken abgelehnt, das Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren. Deutschlands Justizministerin Stefanie Hubig von den Sozialdemokraten will dennoch prüfen, ob Schwarzfahren künftig noch als Straftat verfolgt werden soll. Denn viele Fälle betreffen Menschen, die sich Tickets oder Geldstrafen kaum leisten können. Wer solche Strafen nicht zahlen kann, kann in Österreich, Deutschland und der Schweiz im Extremfall im Gefängnis landen. Für Verkehrsunternehmen, Polizei, Justiz und Strafvollzug entsteht durch kleine Delikte ein hoher Aufwand.

Passagierplus von mehr als 50 Prozent

Auf Mallorca hat man das Problem anders angefasst. Dort ist der öffentliche Personennahverkehr für Inselbewohner nicht nur günstiger geworden, sondern seit einigen Jahren tatsächlich kostenlos – allerdings nicht für Touristen und nicht für alle Nutzer automatisch.

Gratis fahren können Residenten – also alle, die hier ihren festen Wohnsitz haben – mit einer entsprechenden Mobilitätskarte. Wer nur gelegentlich fährt, als Urlauber unterwegs ist oder ohne die Nutzerkarte einsteigt, muss weiterhin zahlen. Kern des Modells ist die „tarjeta única” (Einheitskarte). Mit ihr können Bewohner der Insel kostenlos die Regionalbusse, die Nahverkehrszüge, die Metro und auch die Stadtbusse in der Inselhauptstadt Palma nutzen.

Die spanische Regierung unter dem sozialdemokratischen Premier Pedro Sánchez und die konservative Regionalregierung der Balearen haben die Gratisbeförderung für 2026 erneut verlängert, damit geht die Maßnahme ins vierte Jahr.

Die Wirkung zeigt sich in den Fahrgastzahlen. Der öffentliche Regionalverkehr auf Mallorca erreichte 2025 einen neuen Rekord: 41,3 Millionen Fahrten wurden in den Überlandbussen, Zügen und der Metro gezählt. Das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr und 23 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Die städtische Busgesellschaft EMT in Palma, wo knapp 500.000 Menschen leben und jedes Jahr Millionen Touristen durchreisen, meldete 2025 sogar mit 65,5 Millionen Fahrgästen einen historischen Höchststand. Gegenüber 2019 entspricht das einem Plus von mehr als 50 Prozent.

Hohe Kosten, überfüllte Busse

Doch kostenlos heißt nicht kostenfrei. Bezahlt wird das Modell aus öffentlichen Mitteln – teils vom spanischen Zentralstaat, teils von der Regionalregierung. Für 2025 stellte Madrid den Balearen 63 Millionen Euro an staatlicher Finanzierung für den Gratisnahverkehr zur Verfügung. Nach Angaben der Balearen-Regierung deckte das jedoch nicht einmal die Hälfte der tatsächlichen Kosten.

Auf Mallorca wächst mit dem Erfolg auch der Frust. Besonders in der Sommersaison geraten einzelne Linien an ihre Grenzen. In Urlauberorten wie zum Beispiel in Sóller und Alcúdia sowie auf stark frequentierten Linien rund um Palma berichten Einheimische immer wieder, dass sie nicht einmal in die Busse einsteigen können, weil die Fahrzeuge voll seien.

Die Gratisregel ist dabei nicht die einzige Ursache für die hohe Auslastung. Der Massentourismus verschärft die Lage zusätzlich. Touristen zahlen zwar weiter für ihre Fahrten, nutzen aber gleichfalls die öffentlichen Busse. Unter dem Strich bleibt damit die Erkenntnis: Wer Tickets abschafft, muss zugleich das Angebot ausbauen. Sonst wird aus dem Nulltarif schnell ein neues Ärgernis – mit vollen Bussen, überfordertem Personal und enttäuschten Fahrgästen.