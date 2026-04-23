220 Meter (ohne Antenne) ragt der imposante DC Tower 1 am nördlichen Wiener Donauufer in die Höhe. Ein optisch ähnlicher, aber noch um ein Stück höherer gläserner Wolkenkratzer soll bald im Schweizer Zermatt am Fuß des Matterhorns stehen – zumindest, wenn es nach dem Hotelier, Künstler und Architekten Heinz Julen geht.

Seine Vision: Wenn es am Boden nicht mehr genug Platz im 1610 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Touristenort gibt, muss man sich die Höhe zunutze machen. 64 Wohnetagen soll der Wolkenkratzer namens Lina Peak laut Julens Plänen haben. Die Wohnungen der unteren 32 Etagen sollen dabei für Einheimische und Angestellte zur Verfügung stehen, mit einem gedeckelten Quadratmeterpreis von maximal 10.000 Schweizer Franken (rund 10.900 Euro). Die oberen 32 Etagen werden am freien Markt angeboten und sollen die unteren Etagen quersubventionieren. Insgesamt sollen rund 500 Wohnungen in dem Gebäude, das den Roche-Turm (205 Meter) in Basel als das höchste der Schweiz ablösen würde, entstehen.

„Die Wohnungsnot in Zermatt ist ein riesiges Problem. Einheimische Familien werden verdrängt“, sagte Julen im „Blick“. Zudem könne er manche seiner Betriebe nicht eingeschränkt oder gar nicht öffnen, weil Saisonarbeitende keine Bleibe hätten. Julen betreibt in Zermatt unter anderem ein Hotel.

Julen ortet Widerstand bei den Zermatter Immobilieneigentümern

Noch ist der Lina Peak nicht mehr als eine Vision. Bevor über das Projekt in der Gemeinde überhaupt abgestimmt werden kann, müssen Julen und sein Team zumindest 600 Unterschriften sammeln. Seit November sollen es mit Stand Dienstag erst 350 gewesen sein.

Widerstand regt sich laut des Architekten vor allem unter den „vielen Immobilieneigentümern“ der rund 2700 unterschriftsberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, „die befürchten, dass ihre Wohnungen wegen der über 500 neuen Wohneinheiten an Wert verlieren könnten“. Die Umwidmung des Areals rund 800 Meter vom Zermatter Dorfeingang entfernt von einer Landwirtschaftsfläche in eine Bauzone, die wiederum die Rückstufung anderen Baulandes in die Reservezone zur Folge hätte, sieht Julen nicht als großes Problem. Seiner Meinung nach würden Einheimische wie Arbeitende vom Wolkenkratzer profitieren. Im Projekt sind auch ein öffentliches Schwimmbad, eine Event-, Sport- und Konzerthalle sowie eine direkte Gondelverbindung ins Skigebiet vorgesehen.

Die Munizipal- und Burgergemeinde Zermatt hält sich bisher noch zurück und prüft eigenständig, wie groß die Wohnungsnot tatsächlich ist. „Wir müssen zuerst wissen, wie groß der Bedarf an neuen Wohnungen genau ist“, erklärte Burgerpräsident Leo Schuler im „Blick“. Julen sei auch für andere Vorschläge der Gemeinde offen, versicherte er.