Drei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Schweizer Kanton Wallis vermelden die Suva-Kliniken erste Erfolge bei der Rehabilitation. 16 Verletzte konnten aus den Einrichtungen in Sitten (Wallis) und Bellikon (Aargau) entlassen werden. Die Patienten seien „weitgehend in ihren Alltag zurückgekehrt, haben berufliche oder schulische Tätigkeiten wieder aufgenommen oder finden schrittweise in ihr gewohntes Umfeld zurück", hieß es am Freitag.

Aktuell würden noch acht Patienten mit Verbrennungen an 50 bis 70 Prozent der Körperoberfläche von hoch spezialisierten Teams in den Suva-Kliniken betreut. Die Rückführung von im Ausland behandelten Patienten werde fortgesetzt, so die Organisation.

115 Menschen in Silvesternacht verletzt

In Crans-Montana waren in der Silvesternacht 41 Menschen bei einem Brand im Untergeschoss der Bar „Le Constellation“ ums Leben gekommen. 115 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen. Den Ermittlern zufolge wurde die Brandkatastrophe wahrscheinlich durch an Flaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst, die zu nahe an die mit Schaum verkleidete Decke gehalten wurden.