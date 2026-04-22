In der Nacht auf Donnerstag lohnt sich der Blick nach oben ganz besonders: Der Meteorenstrom der Lyriden erreicht seinen Höhepunkt und sorgt für ein beeindruckendes Naturschauspiel. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann zahlreiche Sternschnuppen sehen – und sich vielleicht sogar etwas wünschen.

Wann die Sternschnuppen am besten sichtbar sind

Das Maximum der Lyriden fällt auf die Nacht vom 22. auf den 23. April. Das sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz. Rechnerisch tritt der Höhepunkt zwar schon am Abend ein, doch wirklich gut sichtbar wird das Schauspiel erst später.

Die besten Beobachtungszeiten mit den meisten Sternschnuppen sind ab etwa Mitternacht, wenn der sogenannte Radiant aufgegangen ist und zwischen 1 Uhr und der Morgendämmerung.

In dieser Phase steht der Ausstrahlungspunkt im Bereich der Sternbilder Leier und Herkules hoch am Himmel, sodass mehr Meteore sichtbar werden.

15 bis 20 pro Stunde leuchten auf

Die Lyriden gehören zu den mittleren Meteorströmen, liefern aber dennoch ein schönes Schauspiel: Etwa 15 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde sind möglich, unter idealen Bedingungen sogar etwas mehr.

Die leuchtenden Spuren entstehen, wenn winzige Staubteilchen eines Kometen in der Atmosphäre verglühen – in diesem Fall Überreste des Kometen Thatcher.

Wo die Sicht am besten ist? Grundsätzlich gilt: Je dunkler der Himmel, desto besser die Sicht.

Ideal sind ländliche Gegenden ohne Straßenbeleuchtung, freie Sicht nach oben, fern von Gebäuden und Orte mit möglichst wenig Lichtverschmutzung

Auch wichtig: Die Augen sollten sich mindestens 20 bis 30 Minuten an die Dunkelheit gewöhnen, um schwächere Sternschnuppen erkennen zu können.

Gute Bedingungen in diesem Jahr

Die Chancen stehen heuer besonders gut – aus folgenden Gründen: Der Mond stört kaum oder gar nicht, die aktivste Phase liegt in den frühen Morgenstunden und vielerorts wird mit klarem Himmel gerechnet

Damit könnte die Nacht zu einem der besten Sternschnuppen-Momente des Frühjahrs werden.