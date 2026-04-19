Wie laut man sein Schnitzel klopfen darf, darüber waren sich zwei Männer aus Geiselhöring im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen am Samstagabend nicht grün. Der eine beschuldigte den anderen, sein Schnitzel zu laut zu klopfen. Der Vorfall in einem Mehrparteienhaus sorgte für einen Polizeieinsatz.

Ein 61-Jähriger fühlte sich vom Schnitzelklopfen seines Nachbarn so provoziert, dass er bei diesem klingelte. Es folgten verbale Beleidigungen und schließlich schlug der 61-Jährige dem Hobbykoch mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Polizei wurde alarmiert, sie musste die beiden Streithähne trennen. Was aus dem Schnitzel wurde, ist nicht bekannt.