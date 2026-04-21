Die Zahl der Pilger aus aller Welt wird kleiner, die Schlangen vor dem Eingang zum Petersdom haben sich aufgelöst – es ist Abend geworden in Rom. Für eine Reihe obdachloser Menschen ist es Zeit, ihren Schlafplatz für die Nacht zu beziehen – unter den Bernini-Kolonnaden, die den Petersplatz säumen. Papst Franziskus hatte ihnen nicht nur den Platz zugestanden, sondern auch für Duschen und medizinische Betreuung sorgen lassen. Auch ein Jahr nach seinem Tod am 21. April 2025 reihen sich die schlammfarbigen Zelte und orangen Schlafsäcke aneinander.

Schlafen unter den Kolonnaden am Petersplatz © Monika Schachner

Franziskus setzte Zeichen

Auch hier trifft die Welt aufeinander: Einheimische ohne Unterkunft ebenso wie Menschen, die in Italien gestrandet sind. Auf sie verweist ebenso die Bronzeskulptur auf dem Platz: „Angels Unawares“. Sie zeigt Migranten und Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern, Religionen und Zeiten, aus deren Mitte sich Engelsflügel erheben – und bezieht sich auf einen Satz im Hebräerbrief des Apostel Paulus: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!“ Papst Franziskus hatte die Figur 2019 enthüllt. Sein ganzes Pontifikat über wurde er nicht müde, auf das Leid von Flüchtlingen hinzuweisen, angefangen von seiner ersten Reise als Pontifex, die ihn im Juli 2013 nach Lampedusa geführt hatte.

Die Skulptur „Angels Unawares“ ist ein Werk des amerikanischen Künstlers Timothy Schmalz © Monika Schachner

Sein Nachfolger, Leo XIV., geht andere Wege: Zu Weihnachten 2025 etwa schmückte wieder eine traditionelle Krippe den Petersplatz. Ein Jahr davor hatte die Darstellung noch für Aufregung gesorgt: Das Jesuskind in der Krippe war in ein Palästinensertuch gehüllt – als Verweis auf den Krieg in Nahost.

„König der einfachen Leute“

Dass er sich immer wieder für Unterprivilegierte und Menschen aus unteren sozialen Schichten einsetzte, beeindruckt auch Belen und Benjamin. Die beiden Chilenen sind nicht katholisch und machen bei ihrem Rom-Aufenthalt trotzdem Station an dessen Grab. „Franziskus war bescheiden und zugleich authentisch, und das obwohl er so berühmt war“, meint Belen. „Bei uns in Chile gibt es die Figur des Rey Guachaca, des Königs der einfachen Leute. Papst Franziskus erinnert mich daran.“ Schon bei seiner Wahl am 13. März 2013 sei sie stolz gewesen, dass erstmals ein Lateinamerikaner gewählt worden war.

Franziskus sei aber nicht nur Argentinier gewesen, sondern habe auch das lateinamerikanische Verständnis von Kirche nach Rom getragen, meint Benjamin, eine weniger opulente Kirche, die sich für Menschen einsetzt. „Auch sein Kampf gegen Pädophilie in der Kirche, seine Nulltoleranzpolitik hat mir gefallen. Franziskus war mein Lieblingspapst.“

Benjamin und Belen aus Chile © Monika Schachner

„Teil der Familie“

Frauen, Männer, Familien, aber auch große Pilgergruppen bleiben vor dem in einer Nische eingelassenen Stein mit der Aufschrift „Franziskus“ stehen. Manche nur kurz: „Ich will mir noch die Kirche anschauen“, meint etwa ein Franzose, der schnell weitergeht. Viele länger, wie ein junger Mann, der am Grab ein Gebet spricht, die Wand küsst und dann schnellen Schrittes wieder die Kirche verlässt. „Wir kommen regelmäßig hierher“, erzählen auch Aurelia und Bruna, zwei Römerinnen. Franziskus sei für sie wie ein Familienmitglied gewesen. „Er war ein sehr guter Papst.“

Franziskus selbst verstand sich nicht nur als Papst, sondern auch als „Bischof von Rom“. Bei der Überführung seines Leichnams vom Vatikan in die gut fünf Kilometer entfernte Kirche Santa Maria Maggiore war die Straße gesäumt von Zehntausenden Menschen, die Franziskus nochmals die letzte Ehre erweisen wollten. Seine eigenen Wurzeln lagen übrigens weiter nördlich, im Piemont: Seine Familie war vor den Faschisten nach Argentinien geflüchtet, wo Jorge Mario Bergoglio am 17. Dezember 1936 zur Welt kam.

Die beiden Römerinnen Bruna und Aurelia kommen regelmäßig zum Grab, für sie war Franziskus „wie ein Familienmitglied“ © Monika Schachner

„Im Augenblick immer ganz beim Gegenüber“

Sein Einsatz gegen soziale Ungerechtigkeit und für die Umwelt, die Gabe, mit den Menschen auf Augenhöhe zu leben, ist für Bischof Wilhelm Krautwaschl etwas, das ihn ausgezeichnet hat. Bei jedem Rom-Aufenthalt kommt der steirische Oberhirte zum Grab von Papst Franziskus, der ihn 2015 zum Bischof ernannt hatte. Zum ersten Todestag erinnert er sich: „Die Begegnungen mit Franziskus waren immer herzlich. Er war in dem Augenblick immer ganz bei Dir. Das war bestimmt eine seiner großen Stärken.“

Der Papst selbst kam viele Male in das Gotteshaus nahe des Bahnhofs Termini, um vor der Marienikone „Salus Populi Romani“ zu beten. Ein Foto in der Kirche erinnert an ihn, ebenso wie das schlichte silberne Kreuz über dem Grabstein, auf dem jeden Tag eine frische weiße Rose liegt – als Zeichen der Hoffnung.