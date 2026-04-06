Am Ostermontag 2025 starb Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren. Noch am Vortag, am Ostersonntag, war er mit dem Papamobil über den Petersplatz gefahren, um dort Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt zu begrüßen.

Auf eigenen Wunsch hin ist Franziskus in der Kirche Santa Maria Maggiore bestattet, in der sich auch die Marienikone Salus populi Romani befindet, vor der er selbst viele Male betete. Ein einfacher weißer Marmorstein mit der Aufschrift „Franciscus“ und eine Nachbildung seines silbernen Brustkreuzes an der Wand dahinter erinnern an den lateinamerikanischen Papst. Selbst fast ein Jahr später kommen jeden Tag unzählige Menschen aus aller Welt zu seiner letzten Ruhestätte.

Einer, der bei seinen Aufenthalten in Rom, ebenso regelmäßig das Grab des verstorbenen Papstes besucht, ist Bischof Wilhelm Krautwaschl. Anlässlich des bevorstehenden ersten Todestages erinnert sich der steirische Oberhirten an den Bischof von Rom, als der sich Franziskus vorrangig sah.