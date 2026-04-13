An einem Abend zu Beginn der Frühlingsferien brach an der Clapham High Street Chaos aus. Mehrere hundert Teenager hatten sich auf der Hauptstraße im Südlondoner Quartier zusammengefunden – in den sozialen Medien war ein Aufruf zu einem „Link-up“ kursiert. Schnell artete die Versammlung aus.

Die Teenager stürmten Einkaufsläden, zwischen den Regalen brachen Kämpfe aus. Der Besitzer eines Restaurants berichtete, wie mehr als 70 junge Leute auf einmal in seinem Laden aufgetaucht seien. „Sie schrien rum, manche waren aggressiv zu mir“, sagte er. Offenbar kam es auch zu Plünderungen. Rund hundert Polizisten versuchten die Situation unter Kontrolle zu bringen, mehrere Mädchen wurden verhaftet.

Tagelanger Gesprächsstoff

Der Vorfall sorgte tagelang für Gesprächsstoff in den britischen Medien. Es war die Rede von „wilden Teenagern“, von „Mobs von jungen Leuten, die Amok laufen“. Ein Moderator war entsetzt über den „widerlichen Ungehorsam“ der Kinder, und Zia Yusuf von der Rechtsaußenpartei Reform UK sah darin sogar ein Indiz, dass Großbritannien ein „gescheiterter Staat“ sei.

Dass die Szenen ein so großes Echo ausgelöst haben, liegt auch daran, dass sie perfekt in ein dystopisches Bild von London passen, das derzeit Konjunktur hat. In der Vorstellung rechter Influencer ist die britische Hauptstadt ein Hort der Gesetzlosigkeit. Das Verbrechen sei „außer Kontrolle“, behaupten sie, und die Situation so schlimm, dass anständige Bürgerinnen und Bürger in Scharen aus London fliehen. „Die Leute haben Angst“, sagte Reform-Chef Nigel Farage im vergangenen Sommer. „Niemand würde es wagen, nach neun Uhr abends mit Schmuck durchs Londoner West End zu gehen.“

Auch aus Übersee kommen solche Töne

Ähnlich tönt es aus Übersee. Tech-Milliardär Elon Musk sagte im September: „Geht nur mal nach London, und ihr werdet sehen, dass dort die Kriminalität wuchert.“ Donald Trump spricht von „No-Go-Areas“ in der Hauptstadt, in der sich nicht einmal die Polizei vorwage.

Solche Behauptungen, in den sozialen Medien millionenfach geteilt, haben Konsequenzen. Das hat auch die Londoner Finanzbranche festgestellt. „Wir müssen anfangen, der Desinformation etwas entgegenzusetzen“, sagte Susan Langley, die Bürgermeisterin des Finanzbezirks City of London, Anfang des Jahres gegenüber der Financial Times. „Es geht nicht an, dass unsere Position auf der Weltbühne auf unfaire Weise unterminiert wird.“ Laut Medienberichten zeigten sich Vertreter arabischer Banken besorgt über Kriminalität in London. So hat Langley führende Banker, Anwälte und CEOs angewiesen, ein positives Bild Londons zu verbreiten. „Wir müssen über unseren Erfolg, unsere Stabilität und Innovationskraft reden.“

Auch Oberbürgermeister Sadiq Khan hat sich eingeschaltet. Ende März rief er eine Sitzung mit britischen Diplomaten rund um die Welt ein, um sie im Kampf gegen das London-Bashing zu rekrutieren. „Wir müssen besser darin werden, diese Lügen zu widerlegen“, sagte Khan.

Tatsächlich stehen die Fakten in ziemlichem Kontrast zur Angstmacherei der rechten Influencer. Zwar trifft es zu, dass manche Straftaten in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Spezifisch hat der Einzelverkauf in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg der Ladendiebstähle gemeldet. Auch werden heute viel mehr Mobiltelefone geklaut als noch vor einigen Jahren. In den sozialen Medien sieht man häufig Videos von unbescholtenen Bürgern, denen ein Dieb auf vorbeisausendem Scooter oder Fahrrad das Telefon aus den Fingern schnappt.

Aber was Gewaltverbrechen anbelangt, so zeigen Zahlen einen dramatischen Rückgang. Laut der neusten Kriminalstatistik wurden in London 2025 insgesamt 97 Tötungsdelikte begangen; das ist ein Rückgang von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und die tiefste Zahl seit 2014. Auch Körperverletzungen sind weniger häufig geworden, genauso Messergewalt unter Jugendlichen. „Die Auffassung, dass London von gewalttätigen Verbrechern überlaufen ist, verdankt sich offenbar weitgehend der Tendenz der sozialen Medien, zu übertreiben“, schrieb der Economist im Januar.

Dass rechte Politiker dennoch auf diesem Zerrbild bestehen, hat einen banalen Grund: Es liegt in ihrem politischen Interesse. Je schlimmer es ums Land steht, desto größer der Bedarf nach der harten Hand des Gesetzes. Symptomatisch ist die Reaktion auf den Zwischenfall in Clapham. Soziologen haben eine Reihe von Erklärungen aufgeführt, zum Beispiel die Tatsache, dass sich Jugendliche kaum irgendwo mehr treffen können, weil unzählige Jugendclubs geschlossen worden sind. Wie ein Teenager in Clapham sagte: „Ich glaube, die Leute wollten einfach irgendwo chillen, weil es sonst nicht viel Orte gibt, wo wir hinkönnen.“ Aber anstatt sich mit solchen Problemen zu beschäftigen, hat Reform eine einfache Lösung: Mehr Gefängnisse, mehr Polizei auf den Straßen, mehr Verhaftungen.