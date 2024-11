Niclas Matthei, ein 18-jähriger Deutscher, wurde im Februar über Nacht zu einer kontroversen Persönlichkeit. Unter dem selbst gewählten Titel „Anzeigenhauptmeister“ begann er, Behörden mit seiner ganz eigenen Mission zu unterstützen. Zunächst war er vor allem in deutschen Städten unterwegs, wo er akribisch Verkehrsverstöße wie Falschparker meldete. Doch das reichte ihm offenbar nicht: Vor Kurzem wagte er den Sprung über die Grenze und nahm sich Verkehrssünder im oberösterreichischen Innviertel vor. In einem Instagram-Beitrag posiert er vor den Ortstafeln von Schardenberg und Münzkirchen.

Es scheint also, als hätte Matthei sein Vorgehen erst in kleineren Ortschaften getestet, bevor er sich nun einem größeren Ziel widmet. In einem Video kündigte er an, nach Wien zu kommen. Dabei wählte er den Bezirk Favoriten als Schauplatz seiner nächsten Aktionen – warum, bleibt unklar.

Auf Instagram ließ der junge Mann am Samstag aufhorchen: In einem Kommentar zu einem reposteten Beitrag der Zeitung „Heute“ schrieb er selbstbewusst: „Das höchste Wesen wird bald nach Wien kommen.“ Ob er dort tatsächlich Fuß fassen kann oder an der berüchtigten „Wiener Grantigkeit“ scheitert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sorgt er schon jetzt für Gesprächsstoff – und die Wiener dürfen gespannt sein, wie ernst sie den jungen Deutschen nehmen werden.