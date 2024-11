In paradiesischen Urlaubszielen wie den Bahamas und St. Maarten strömen oft hunderte Kreuzfahrt-Touristen an Land.

Wer möchte nicht gern den tristen Novembertemperaturen entfliehen oder im Jänner in der Karibik Sonne tanken? Tatsache ist, dass sich viele Menschen diesen Wunsch erfüllen und Destinationen in der Karibik sehr gerne besucht werden, vorzugsweise an Bord eines Kreuzfahrtschiffes.

Im Jahre 2023 haben fast 32 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt unternommen, für viele ging es in die Karibik. Auf kleineren Inseln wie den Bahamas, St. Maarten oder den Cayman Islands gibt es deshalb zeitweise mehr Touristen als Einwohner, das Verhältnis Urlauber zu Einheimischen kann elf zu eins betragen. Viele Inselbewohner sind besorgt ob dieser Entwicklung, obwohl sie vom Touristenboom profitieren.

