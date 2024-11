Amsterdam kommt nicht zur Ruhe. Nach den verheerenden Ausschreitungen am Donnerstag dürfte es auch am Montagabend neuerlich zu Krawallen in der niederländischen Hauptstadt gekommen sein. Dutzende junge Männer randalierten laut Polizei am Abend im Westen der Stadt.

Die Polizei berichtet davon, dass Feuerwerkskörper gezündet und auf Autos geworfen wurden. Zudem soll eine Straßenbahn Feuer gefangen haben. Mehrere Personen – eine genaue Anzahl ist nicht bekannt – wurden daraufhin festgenommen. Zudem wurde der Platz, an dem die Geschehnisse stattfanden, geräumt.

Der Amsterdamer TV-Sender AT5 zeigte Videos von den Unruhen. Donnerstagnacht hatte es auch erschreckende Gewaltszenen in der niederländischen Hauptstadt gegeben. Junge Männer auf Mopeds hatten israelische Fußballfans angegriffen und durch die Straßen gejagt. Die Szenen hatten weltweit Entsetzen ausgelöst und waren auch in den Niederlanden als antisemitische Attacken scharf verurteilt worden. Regierungspolitiker hatten Niederländer mit Migrationshintergrund dafür verantwortlich gemacht.