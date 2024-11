70.000 US-Dollar kostete der Verlobungsring, den Bruce Johnson seiner Freundin Caroline Settino 2017 an den Finger steckte. Den musste die ehemalige Verlobte auf richterliche Anordnung nun zurückgeben. Der Massachusetts Supreme Judicial Court folgte nicht der Argumentation der Verlobten, dass „geschenkt ist geschenkt“ bedeutet. Und verwarf dafür sogar die bisherige Rechtspraxis.

Verlobungsring bei Tiffany gekauft

Es ist sicherlich der Traum so mancher Frau, einen Verlobungsring des New Yorker Edeljuweliers Tiffany an den Finger gesteckt zu bekommen. Das dachte sich 2017 auch Bruce Johnson, als er einen 70.000 US-Dollar (rund 65.000 Euro) teuren Diamantring für seine damalige Freundin Caroline Settino kaufte und in einem Restaurant in Cape Cod (US-Bundesstaat Massachusetts) um ihre Hand anhielt. Settino sagte „Ja“, die Restaurantbesucher applaudierten, die Hochzeit sollte im darauffolgenden Jahr stattfinden.

Doch die Beziehung zerbrach noch vor dem Jahreswechsel 2018. Bruce Johnson warf seiner Ex vor, eine Affäre zu haben - was sie bestritt - und er forderte nach der Trennung den Verlobungsring zurück. Doch seine ehemalige Verlobte wollte ihn nicht zurückgeben - geschenkt sei schließlich geschenkt. Der Zwist um den Ring landete schließlich vor Gericht. Während in einem ersten Urteil die Richter Settino recht gaben, dass sie den Ring behalten dürfe, entschied in der nächsten Instanz das Gericht zugunsten des angeblich betrogenen Verlobten.

Oberster Gerichtshof fällte Grundsatzurteil

Letztlich wurde es sogar grundsätzlich bei der Urteilsfindung. Der Oberste Gerichtshof von Massachusetts hob eine 65 Jahre alte Regelung auf, die besagte, dass Richter darüber zu entscheiden haben, wer letztlich für das Ende einer Verlobung verantwortlich war und wer Anspruch auf den Verlobungsring habe. In ihrem Urteil schrieben die Richter des Massachusetts Supreme Judicial Court nun: Unabhängig davon, wer das Ende der Beziehung verschuldet hat, sei einzig und allein entscheidend, ob die Hochzeit stattgefunden habe. Wenn nicht, wie in diesem Fall, muss der Ring zurückgegeben werden.