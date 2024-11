Bei einem dramatischen Einsatz der Feuerwehr in einem 5,2 Kilometer langen Autobahntunnel in der Provinz Turin sind sieben Personen gerettet worden. Auf der Autobahn Turin-Bardonecchia-Frejus in Richtung Frankreich war in der Nacht auf Dienstag ein Sattelschlepper im Cels-Tunnel bei Exilles (Turin) in Flammen aufgegangen.

Feuerwehreinheiten bargen die im Tunnel eingeschlossenen Personen, die sich in die Sicherheitsnischen geflüchtet hatten. Die Autobahn wurde am Dienstagvormittag in beide Richtungen wieder freigegeben, der Tunnel von Cels bleibt jedoch in Richtung Frankreich gesperrt.