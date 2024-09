In Lido di Camaiore (Toskana) fuhr ein Auto in eine Fußgänger-Gruppe. Zwei Schülerinnen aus Deutschland sollen dabei ums Leben gekommen sein.

Tragödie in der Toskana: Laut ersten Angaben der Polizei hat eine 44-jährige Frau am Mittwochabend in der Gemeinde Lido di Camaiore die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in eine Gruppe von Fußgängern gefahren.

Schülerinnen aus Deutschland

Bei dem Unfall sind laut Informationen der Deutschen Presseagentur (DPA) zwei Schülerinnen (Jahrgang 2005 und 2006) aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Sie waren auf Klassenfahrt in Italien. Sieben weitere Menschen sind verletzt worden, darunter auch die Autofahrerin.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Zentrums der Gemeinde. Laut Bürgermeister Marcello Pierucci sei „so etwas noch nie zuvor passiert“. Das Auto sei, wie Pierucci schildert, mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung gerast und habe als Erstes die beiden Schülerinnen erfasst. Danach erfasste es weitere Fußgängerinnen und prallte schlussendlich in der Nähe eines Hotels auf mehrere geparkte Fahrzeuge.