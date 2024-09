Diese Tragödie hat über die Landesgrenzen erschüttert: Eine Autofahrerin ist in der Toskana in eine Fußgänger-Gruppe gefahren, hat dabei zwei deutsche Schülerinnen getötet und mehrere Personen verletzt. Die Mädchen (Jahrgang 2005 und 2006) waren auf Klassenfahrt in Italien. Nun sind weitere Details zu dem tragischen Unfall in Lido di Camaiore bekannt geworden.

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, soll es sich bei der Autofahrerin um eine Brasilianerin handeln, die mit einem Mercedes-Geländewagen unterwegs war und mit 80 km/h auf den Bürgersteig gerast ist. Die Beifahrerin, die auch im Krankenhaus behandelt wird, schilderte der Polizei: „Es war, als wäre sie in Trance.“ Auch die Fahrerin, die nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben soll, hat vor Gericht bereits ausgesagt: „Mein Kopf ist leer, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich kann fahren, ich habe das Auto nicht zum ersten Mal benutzt. Ich habe die Sicherheitssysteme nicht abgeschaltet.“

Ebenso hat sich auch ein Zeuge zu Wort gemeldet: Er schildert, dass der Mercedes bei der Ampel bei Grün stehen geblieben, dann jedoch bei Rot losgefahren sei und ihn mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt habe.