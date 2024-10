Furchtbarer Unfall in Deutschland. Eine Fußgängerin und ihre zwei Söhne im Alter von sechs und drei Jahren sind in der Stadt Esslingen am Neckar bei Stuttgart im deutschen Bundesland Baden-Württemberg von einem Auto erfasst und getötet worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer sei am Nachmittag aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit.

Die 39 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder seien aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben. Der Autofahrer sei mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes in eine Klinik gekommen, hieß es laut Polizei. Zudem sei er wohl mit einem weiteren Auto kollidiert, dessen Fahrer ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden sei. Die Frau und ihre Söhne seien wohl allein auf dem Gehweg unterwegs gewesen, teilte ein Sprecher auf Nachfrage am späten Abend mit. Der 54-Jährige sei bisher nicht vernommen worden.

Die Polizei sucht nach Unfallzeugen.