Die US-Weltraumbehörde Nasa hat ein neues Programm ins Leben gerufen, das nachhaltige Lösungen für die Verwertung von Müll und Fäkalien auf dem Mond fördern soll. Im Rahmen des Artemis-Programms werden derzeit bemannte Missionen zum Mond, bei denen die Abfallentsorgung eine große Herausforderung darstellt, geplant. Die Ideen-Initiative, bekannt als LunaRecycle, zielt darauf ab, Recycling-Technologien für den Einsatz auf der Mondoberfläche und in Mondstationen zu entwickeln.

Die Nasa möchte sicherstellen, dass bei langfristigen Mondmissionen möglichst wenig Müll zur Erde zurückgebracht werden muss. „Es wird notwendig sein, Wege zu finden, wie feste Abfälle minimiert, gelagert und wiederverwertet werden können“, heißt es in der Ausschreibung der ersten Phase des Projekts. Dies sei entscheidend für eine nachhaltige Weltraumerkundung.

Flaggen, technischen Abfall und Fäkalien zurückgelassen

Mit der Zunahme von Missionen zum Mond, sowohl von privaten Unternehmen als auch von staatlichen Raumfahrtbehörden, wird der Mensch die Oberfläche des Erdtrabanten wohl dauerhaft verändern. Bisherige Missionen hinterließen dort bereits Landefähren, Flaggen, wissenschaftliche Instrumente und sogar menschliche Exkremente. Die Nasa möchte verhindern, dass diese Spuren künftig noch größer werden. Die Herausforderung, die durch die Entsorgung von Müll auf dem Mond entsteht, ist dabei nicht zu unterschätzen.

Zwei Wettbewerbe für innovative Lösungen

Das LunaRecycle-Programm ruft nun innovative Köpfe zur Unterstützung künftiger Missionen auf. In zwei Wettbewerben werden Ideen gesucht. In der ersten Kategorie, dem sogenannten „Digital Twin“-Track, sollen die Teilnehmer virtuelle Modelle von Systemen entwerfen, die auf dem Mond Müll recyceln und neue Produkte daraus herstellen können. Die zweite Kategorie konzentriert sich auf die Entwicklung echter Prototypen, die in der Lage sind, auf der Mondoberfläche verschiedene Arten von Feststoffabfällen zu verarbeiten.

Das Ziel der Nasa ist es, ein breites Spektrum an Endprodukten zu schaffen, die teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien bestehen. Die Initiative könnte neuartige Recyclingmethoden hervorbringen, die nicht nur für den Mond, sondern auch auf der Erde eingesetzt werden könnten.

Drei Millionen Dollar Preisgeld

Der Wettbewerb wird in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, die im Herbst 2024 begonnen hat, sollen die Teams technische Details ihrer Recyclinglösungen einreichen. Die besten Vorschläge werden von einem Expertengremium bewertet, und in der zweiten Phase sollen Prototypen entwickelt werden.

Insgesamt stehen für die LunaRecycle-Challenge drei Millionen Dollar zur Verfügung. Einreichungen für die erste Phase müssen bis zum 31. März 2025 vorliegen, die Gewinner werden im Mai 2025 bekannt gegeben.