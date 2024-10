Ein junger Jäger aus Neuseeland filmte Anfang Oktober eine außergewöhnliche Szene. Vier Personen in Camouflage-Kleidung und mit großen Rucksäcken wanderten durch unwegsames Gelände in der Waikato-Region auf der Nordinsel des Landes. Außergewöhnlich ist diese Szene deshalb, weil es sich dabei um Thomas Callum Phillips und seine drei Kinder Ember (8), Maverick (9) und Jayda (11) handeln dürfte.

Phillips ist eine der meistgesuchten Personen Neuseelands, nachdem er nach der Trennung von seiner Partnerin mit den gemeinsamen Kindern im Dezember 2021 verschwunden war. In die Waikato-Region, eine der gefährlichsten Gegenden des Landes. Seitdem versucht die Polizei den Flüchtigen aufzuspüren, jedoch ohne Erfolg. Die Aufnahmen dürften die erste Sichtung der Kinder seit fast drei Jahren sein.

Phillips könnte Hilfe haben

„Der Mann hatte einen langen Bart, die Kinder waren maskiert und trugen Rucksäcke, und sie waren nicht sehr erpicht darauf, mit ihnen zu sprechen“, erzählte John McOviney, der Großvater des jungen Jägers, „CNN“. Sein Enkel war mit einem Freund in Marokopa auf der Jagd, als sie die Gruppe entdeckten.

Viele Neuseeländer fragen sich, warum Phillips und seine Kinder derart schwer aufzuspüren sind. „Wir reden hier nicht über ein großes Land“, betont Lance Burdett, ein ehemaliger Polizeiinspektor und leitender Krisenvermittler der neuseeländischen Polizei. „Es ist sehr überraschend, dass sie nicht gefunden wurden, vor allem, weil die Anzahl der Sichtungen in einem sehr ähnlichen Gebiet liegt.“

Ein Grund könnte sein, dass die Flüchtigen Unterstützung haben. „Wir glauben fest daran, dass jemand oder einige Leute ihm helfen“, sagt Max Baxter, Bürgermeister des Otorohanga-Distrikts zu dem auch die ländliche Gemeinde Marokopa gehört. Phillips wuchs in dieser Gegend auf, seine Eltern leben immer noch dort. Die Mutmaßungen könnten also stimmen. Seine Mutter dementierte in einem neuseeländischen Medium vergangenes Jahr jedoch, dass sie Kontakt mit ihrem Sohn hätte. Phillips wird übrigens auch verdächtigt, im Mai 2023 gemeinsam mit einem Komplizen eine Bank ausgeraubt zu haben.

Phillips verschwand schon einmal mit seinen Kindern

Im September 2021 löste Phillips schon einmal eine Suchaktion aus. An einem Strand wurde sein Auto gefunden, von ihm, Ember, Maverick und Jayda fehlte jede Spur. Drei Wochen mobilisierte die Polizei alle Kräfte, suchte mit Hubschraubern und Drohnen, bevor die vier plötzlich wieder auftauchten.

Phillips berichtete, dass sie lediglich campen gewesen seien. Er erhielt jedoch eine Gerichtsvorladung, weil ihm vorgeworfen wurde, Polizeiressourcen verschwendet zu haben. Den Termin nahm er jedoch nicht mehr wahr, da er zu diesem Zeitpunkt erneut mit seinen Kindern verschwunden war – dieses Mal endgültig.

Für Mutter Cat begann damit eine schreckliche Zeit der Ungewissheit. Via Polizei veröffentlichte sie immer wieder Meldungen, in denen sie um Hilfe bat, ihre Kinder zu finden. Im Juni dieses Jahres wandte sie sich dann persönlich mit einer emotionalen Botschaft auf Facebook an die Öffentlichkeit.

„Hallo Welt“, sagte sie. „Mein Name ist Cat. Ich stehe heute hier vor Ihnen und bitte Sie um Ihre Hilfe, um meine Kinder nach Hause zu bringen.“ Jayda, die gerade elf Jahre alt geworden war, würde ihre Mutter brauchen, appellierte sie. Die achtjährige Ember hätte Asthma und brauche daher medizinische Versorgung.

Nach der Videoaufnahme von Anfang Oktober suchte die Polizei drei Tage das Gebiet ab, fand die Vermissten jedoch nicht. Die Mutter hofft indes weiter auf eine Heimkehr ihrer Kinder. „Viele von euch sagen, dass es den Kindern gut geht, dass man sich gut um sie kümmert. Woher wisst ihr das, habt ihr sie gesehen, oder ist das nur Gerede?“, fragte sie. „Was Thomas tut, ist nicht in Ordnung, es ist nicht in Ordnung, sie zu isolieren und zu kontrollieren. Das ist Kindesvernachlässigung. Es ist Kindeswohlgefährdung. Nichts davon ist in Ordnung.“