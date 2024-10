Den Start seiner langen Reise will Stefan Gaar unbedingt bei schönem Wetter bestreiten. „Deshalb fahre ich am Sonntag los, weil es da schön ansagt“, erzählt er. Ab dann begibt er sich für die nächsten zweieinhalb Jahre in die Abhängigkeit der Naturgewalten. Denn der 26-jährige Jauringer fährt mit einem speziellen Reisefahrrad und notwendigstem Gepäck um die Welt, bereist dabei alle Kontinente und klappert die sieben Weltwunder ab.