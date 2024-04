Er hat schon viele Extremleistungen hinter sich: Andreas „Rambo“ Ropin, vor 45 Jahren in Bruck geboren und heute in Trofaiach daheim, lief in 24 Stunden siebenmal auf den Hochschwab, in 36 schaffte er es auch sechsmal auf den Großglockner. Er rannte in sechs Stunden auf den Mont Blanc, in 72 Tagen rund um Österreich, und zum Urlaub an der Adria ist er ebenfalls gern zu Fuß unterwegs – im Laufschritt natürlich. Er hält Vorträge in Schulen, wo er seinen Weg aus der Alkoholsucht beschreibt und davor warnt. Das war für ihn eine harte Zeit, aber seit 2007 ist er „trocken“, das Laufen befreite ihn von der Sucht, wie er sagt.