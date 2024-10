Heftiger Starkregen sorgte am Wochenende für dramatische Bilder an der kroatischen Makarska-Riviera. Komplett verwüstet wurde die beliebte Urlaubsregion durch die massiven Überflutungen. Wie „HRT“ berichtet, seien innerhalb von Minuten 140 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Besonders betroffen war die kleine Gemeinde Podgora. Die Wassermassen führten dazu, dass binnen kurzer Zeit kleine Bäche stark anschwollen und zu reißenden Flüssen wurden. Nach offiziellen Angaben werden auch die starken Waldbrände, die im Sommer an der kroatischen Küste herrschten, für die schlimmen Überflutungen verantwortlich gemacht. Die fehlende Vegetation und die ausgetrockneten Böden hätten kein Wasser aufnehmen können.

Dramatisch ist auch die Situation in Bosnien. Hier sorgte Hochwasser für ein immenses Ausmaß an Zerstörung. Mindestens 16 Menschen haben bei dem Hochwasser in Bosnien ihr Leben verloren, viele suchen noch verzweifelt nach vermissten Angehörigen, Nachbarn und Freunden. Kaum absehbar sind die wirtschaftlichen Schäden.