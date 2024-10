Rund 72 Tonnen Müll haben Mitarbeiter der Stadt München auf dem Oktoberfestgelände gesammelt und entsorgt. Dazu seien noch einmal etwa 36 Tonnen Abfall gekommen, die während und nach dem größten Volksfest der Welt in den umliegenden Straßen zusammengekehrt worden seien, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei der Wiesn im vergangenen Jahr hätten die Mitarbeiter auf der Theresienwiese 91 Tonnen Müll gesammelt - damals dauerte das Fest aber auch zwei Tage länger.

Um die unangenehmen Spuren der Wiesn-Besucher schnell zu beseitigen, habe die Straßenreinigung Sonderschichten geschoben - und allein auf dem Festgelände 1,8 Millionen Liter Wasser zum Säubern der Freiflächen verbraucht. Der größte Teil des Abfalls landete demnach allerdings in den vorgesehenen Eimern und Containern. Bis zum Ende des Volksfests mit schätzungsweise 6,7 Millionen Besuchern am Sonntagabend habe der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb 922 Tonnen Abfall von der Theresienwiese entsorgt - davon 750 Tonnen Restmüll und 100 Tonnen vermischtes Glas.

Es gibt kaum Mülleimer auf der Wiesn

Tatsächlich landet sehr viel Müll auf dem Wiesn-Gelände auf dem Boden. Denn es stehen den Besuchern nur wenige Mülleimer, und diese oft nur in unmittelbarer Nähe zu Verkaufsständen mit Speisen, zur Verfügung. Der Hintergrund: Nach dem verheerenden Oktoberfest Attentat 1980 wurde entschieden, auf Mülleimer auf der Theresienwiese aus Sicherheitsgründen zu verzichten. Die Bombe, bei der damals 13 Menschen getötet und mehr als 200 zum Teil schwerst verletzt wurden, war in einem Mülleimer deponiert. Zugleich wird aber versucht, den Müll auf dem Gelände, so gering wie möglich zu halten. Etwa durch Mehrweggeschirr und Pfandflaschen. Dosengetränke gibt es etwa nicht zu kaufen.