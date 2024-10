Nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol sind im Nordiran innerhalb kurzer Zeit 26 Menschen gestorben. Innerhalb von 72 Stunden seien zudem 160 weitere Konsumenten in Krankenhäusern der beiden Provinzen Gilan und Masandaran mit Vergiftungssymptomen aufgenommen worden, teilte die Tageszeitung Haft-Sobh unter Berufung auf örtliche Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser mit.

Alkoholkonsum ist in der Islamischen Republik strikt verboten. Daher müssen sich die Iraner die alkoholischen Getränke auf dem Schwarzmarkt besorgen oder selbst herstellen. Dies ist jedoch mit vielen Risiken verbunden. Wenn die Destillation nicht richtig durchgeführt wird, ist der selbst gepanschte Alkohol oft mit Methanol versetzt. Der Stoff ist giftig und kann zu Blindheit oder in größeren Mengen sogar zum Tod führen, was in den letzten Jahren immer wieder der Fall war.