Das ging gründlich schief. Auf dem Münchner Oktoberfest ist es am Montag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Einer Schießbuden-Betreiberin wurde von einem Mann mit einem Gewehr in den Kopf geschossen.

Medienberichten zufolge war die Frau kniend damit beschäftigt, Regale einzuräumen, als sie aufstand und einem Gast in die Schussbahn lief. Die Frau sei in den Kopf getroffen worden. Ein Rettungsteam brachte sie zur Sanitätswache, wo ein Unfallchirurg das Projektil aus der rechten Kopfhälfte entfernte.

Aus dem Einsatzbericht geht hervor, dass die Frau zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet war. „Glücklicherweise sind Bleigeschosse aus einem Luftgewehr in der Regel nicht stark genug, um die Schädeldecke zu durchschlagen“, heißt es darin. Die Frau hatte jedenfalls Glück, denn die Kugel wurde „von den Knochen abgelenkt und blieb zwei Zentimeter tief in der Kopfschwarte stecken“, heißt es in dem Bericht.