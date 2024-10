Ein behindertes zwölfjähriges Mädchen, dessen Hund am vergangenen Samstag von Einbrechern in Acerra bei Neapel gestohlen wurde, hat ihren Vierbeiner zurückbekommen. Nach einem eindringlichen Aufruf des Vaters in sozialen Netzwerken, der ganz Italien bewegt hat, hat das Mädchen ihren „Maui“, einen deutschen Spitz, zurückerhalten. Der Hund wurde von den Einbrechern in der Nähe des Haustores der Familie zurückgelassen.

Am Samstagabend war der Hund für ein paar Stunden allein im Haus gelassen worden, während Vater Rosario mit seiner Familie einen kurzen Spaziergang machte. Als der Mann zurückkam, fand er die Wohnung durchwühlt und stellte fest, dass eine der Fenstertüren in der Küche aufgebrochen worden war. Zusammen mit dem Hund nahmen die Einbrecher eine Tasche mit Wertgegenständen mit.

„Wir haben ein Herz“

Das Mädchen, das aufgrund einer Erbkrankheit im Rollstuhl sitzt, war nach dem Verschwinden des Hundes untröstlich. Der Vater postete auf sozialen Netzwerken einen Aufruf an die Einbrecher, ihm den Hund zurückzugeben, der viral ging. „Meine Tochter ist verzweifelt. Ich will nur den Hund, der Rest ist mir egal“, sagte Vater Rosario.

Am Montagabend erhielt er am späten Abend einen anonymen Anruf, in dem die Einbrecher ihm mitteilten, dass sie den Hund in der Nähe seines Haustores zurückgelassen hätten. „Sie sagten, dass sie den Hund für meine Tochter zurückbringen würden. ‚Wir sind Einbrecher, aber wir haben ein Herz‘“, erzählt Rosario. „Ganz Italien hat sich für meine Tochter Miriam in Bewegung gesetzt, worauf die Einbrecher ein Einsehen hatten. Ich danke ihnen allen von ganzem Herzen, meine Tochter weint vor Glück“, so Rosario.