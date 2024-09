Beim ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang der Geschichte hat Bord-Kommandant Jared Isaacman das Raumschiff verlassen. Isaacman stieg am Donnerstag 700 Kilometer von der Erde entfernt durch die Luke der Dragon-Kapsel ins All, wie ein Livestream des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zeigte. Im Kontrollzentrum in Kalifornien brandete Applaus auf.

Später soll auch SpaceX-Ingenieurin Sarah Gillis einen Ausflug auf eine an der Außenseite der Luke befestigte Struktur namens „Skywalker“ unternehmen. Dort wollen die Astronauten die von SpaceX entwickelten Raumanzüge einem Stresstest unterziehen.

Anders als bei früheren Raumspaziergängen etwa in den 1960er-Jahren schweben die SpaceX-Amateurastronauten nicht an einem Gurt nahezu frei im All, sondern halten sich während ihres gesamten Ausflugs auf dem „Skywalker“ an der Raumkapsel fest.

Pilot Scott Poteet und SpaceX-Ingenieurin Anna Menon sollen von Bord aus sämtliche Systeme überwachen, während Isaacman und Gillis jeweils etwa 15 bis 20 Minuten außerhalb des Raumschiffs verbringen werden. Insgesamt wird der Weltraumspaziergang etwa zwei Stunden dauern. Da die Dragon-Kapsel nicht über eine Luftschleuse verfügt, wird während dieser Zeit in der gesamten Kapsel ein Vakuum herrschen.