Während einer Kundgebung in Erfurt (Thüringen) wurde die deutsche Spitzenpolitikerin Sahra Wagenknecht („Bündnis Sahra Wagenknecht“) von einem bislang unbekannten Mann mit einem Farbbeutel beworfen. Der Mann traf Wagenknecht, als sie zusammen mit BSW-Spitzenkandidat für Thüringen, Steffen Quasebarth, auf der Bühne stand. Am 1. September sind in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen und Sachsen Landtagswahlen. Dem BSW werden neben der AfD gute Chancen eingeräumt.

Dabei wurde Wagenknecht am Körper getroffen, ihr schwarzes Kleid war voller roter Farbspritzer. Die Politikerin musste die Kundgebung unterbrechen und verließ die Bühne. Bei dem Angriff wurde sie leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde von Sicherheitskräften überwältigt. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte die Politikerin ihren Auftritt fort. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Ende ihrer Rede.

Warum Wagenknecht attackiert wurde, dazu gibt es noch keine gesicherten Hinweise. Die Polizei ermittelt.