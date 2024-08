In der Region Nordjütland in Dänemark ereignete sich am Sonntag ein tragisches Strand-Unglück. Zwei Jungen aus Deutschland, neun und zwölf Jahre alt, wurden nach einem Erdrutsch von einer Düne verschüttet. Beide Kinder schweben in Lebensgefahr, wie bild.de berichtet.

Die Kinder hatten ein Loch in die Düne gegraben. Diese kam zum Einsturz und begrub die beiden Buben unter sich.

Es dauerte 40 Minuten, bis die nach Angaben lokaler Medien 25 anwesenden Strandbesucher die beiden Kinder aus den Sandmassen befreien konnten. Mit bloßen Händen sollen diese nach den Buben gegraben haben, darunter auch die Eltern, wie bild.de berichtet. Rettungskräfte reanimierten die leblosen Kinder. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Montagabend gab es noch keine Entwarnung, beide Buben schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Heftige Regenfälle in Dänemark in den vergangenen Tagen sollen die Dünen instabil gemacht haben. Daher riefen die Rettungsdienste der Region Nordjütland alle Strandbesucher zu großer Vorsicht beim Begehen der Dünen auf.