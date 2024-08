14-Jähriger von Freunden in Packstation gesperrt

Die Feuerwehr der Stadt Dortmund erhielt am vergangenen Freitag einen bizarren Anruf: Ein 14-jähriger Bursche wurde in eine Paketbox von DHL gesperrt und schaffte es alleine nicht mehr heraus.

In sozialen Medien tauchten Videos auf, die Jugendliche vor der Packstation zeigen, während sich eine Person in einem Paketfach befindet. Später rückten zwei Feuerwehrautos und ein Rettungswagen aus, der Bub konnte schließlich unverletzt befreit werden. „Er war glücklicherweise wohlauf und hatte etwas zu trinken dabei“, so die Feuerwehr. Sie scherzt: „Ob der Jugendliche sich verstecken oder sich selbst versenden wollte, ist unklar.“ Laut Polizei handelte es sich bei der Aktion um keine Straftat, sondern um einen unüberlegten Streich.