„Die Affen rasen durch den Wald...“ - bei dieser Polizeimeldung aus dem baden-württembergischen Uhldingen-Mühlhofen kommt einem schnell dieses Kinderlied in den Kopf. In der Gemeinde am Bodensee sucht man seit Freitag nach einem Berberaffen, der aus einem nahegelegenen Tierpark entflohen ist. Doch bislang blieb die Fahndung nach dem Jungtier ohne Erfolg.

Ein Autofahrer hatte am Freitagmittag bei der Polizei in Überlingen einen neben der Bundesstraße 31 sitzenden Affen gemeldet. Dass dies kein Scherz ist, war der Polizei schnell klar. Doch die Versuche der Beamten, das Tier einzufangen, blieben erfolglos. Auch herbeigerufene Mitarbeiter des Tierparks Affenberg Salem, schafften es nicht, das Tier zur „Aufgabe“ zu bewegen. Weder Futter noch gutes Zureden hatte Erfolg.

Der Affe hatte irgendwann genug und flüchtete in einen nahegelegenen Wald. Wie die „Bild“ schreibt, fahndet die Polizei nun nach dem Tier: „Ca. 70 bis 90 cm groß und von sportlicher Statur. Auffällig sind seine hervorragenden Kletterkünste. Er ist mit einem Fell bekleidet, sein äußeres Erscheinungsbild entspricht dem eines Berberaffen.“