Wieder brennt es in der kroatischen Küstenregion Dalmatien. Am Sonntagnachmittag ist ein Feuer im Gebiet von Solin, in der Nähe von Split ausgebrochen. Bis zu vier Löschflugzeuge stehen im Einsatz, der Wind erschwert den Feuerwehrleuten die Arbeit. Die dicken Rauchwolken sind bis nach Split sichtbar, in der Nacht leuchtete der Himmel oberhalb der Küstenstadt rot.

Während der Nachtstunden wurden aber auch erste Erfolge im Kampf gegen die Flammen erzielt und die Randbereiche des Brandherds gesichert, berichtete die regionale Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“. „Es besteht keine Bedrohung für die Häuser“, wird Hauptfeuerwehrkommandant Slavko Tucaković zitiert. Zur Unterstützung bei den Löscharbeiten sind mittlerweile auch Feuerwehrleute aus der Hauptstadt Zagreb eingetroffen, insgesamt stehen rund 150 Männer und Frauen im Einsatz.