Vier Tage nach dem Hoteleinsturz in Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist die zweite Leiche geborgen worden. Es handle sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit. Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die tote Frau war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.

Vor der Bergung des toten Mannes mussten große Teile des Hotels abgerissen werden. Der Grund: Das Gebäude galt laut Gutachter als stark einsturzgefährdet. Zudem lag der Tote an einer nicht zugänglichen Stelle.

Etage des Hotels war in sich zusammengebrochen

In dem Hotel in dem Moselort war eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Neben den zwei Toten gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden. Darunter befand sich auch ein zweijähriges Kind.

Ein Gutachter hatte sich am Donnerstag vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Er empfahl den Abriss, um den Toten sicher bergen zu können. Die Unglücksursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und den Gutachter damit beauftragt, herauszufinden, wie das Unglück passieren konnte.