In der Gemeinde Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist am späten Dienstagabend ein Teil eines Hotels eingestürzt. Mittwochfrüh wurde ein Toter geortet. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeschlossen und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Fünf Menschen hätten sich unverletzt aus dem Gebäude retten können.

Einsatzkräfte bemühten sich um die Rettung der Menschen. Die Bergungsarbeiten sind laut Polizei äußerst schwierig.

Weitere Personen eingeklemmt

Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet, dass die Feuerwehr das Gebäude aufgrund akuter Einsturzgefahr nicht betreten könne. Das Technische Hilfswerk habe Messpunkte vor dem Hotel angebracht, um zu beobachten, ob noch Bewegung in dem Gebäude ist oder es betreten werden kann. Da die Sorge bestehe, dass weitere Teile des Hotels einstürzen und angrenzende Gebäude Schaden nehmen könnten, würden Nachbarhäuser evakuiert.

Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden, die Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.

Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, war zunächst unklar. Weder Polizei noch Feuerwehr machten dazu Angaben. Dem SWR-Bericht zufolge ereignete sich das Unglück am späten Dienstagabend. „Mehrere Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen und werden von den Einsatzkräften und Notfallseelsorgern betreut“, berichtete die Polizei.