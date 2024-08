Der Tropensturm "Debby" hat sich am Sonntag auf die Golfküste des US-Bundesstaats Florida zubewegt und wird voraussichtlich am Montagmittag (Ortszeit) dort die nördliche Region Big Bend erreichen. Bis dahin könnte der Sturm die Stärke eines Hurrikans haben, erklärte das National Hurricane Center (NHC). Entlang der Golfküste Floridas drohen der Behörde zufolge lebensbedrohliche Sturmfluten, die in einigen Gebieten bis zu drei Meter Höhe erreichen könnten.

Das Satellitenbild zeigt Wirbelsturm Debby, der direkt auf Florida zusteuert © NOAA via AP

"Debby" könnte "historische Regenfälle" mitbringen und es drohten "katastrophale Überschwemmungen", erklärte das NHC weiter. In den kommenden Tagen werde der Sturm weiter Richtung Nordosten über die Bundesstaaten Georgia und South Carolina ziehen.

Erste Überschwemmungen durch Wirbelsturm Debby:

Nationalgarde hält sich bereit

"Wir rechnen mit sehr, sehr starken Überschwemmungen, insbesondere im nördlichen Zentrum Floridas", sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, am Sonntag bei einer Dringlichkeitssitzung. Die Nationalgarde von Florida hält sich mit 3.000 Menschen bereit für einen Einsatz.

Um 17 Uhr (Ortszeit) befand sich "Debby" etwa 190 Kilometer westlich von Tampa. Die Behörden ordneten bereits Evakuierungen an, Einwohner wurden angehalten, letzte Vorbereitungen zu treffen.