Es ist ein besonders schockierender Fall. Malinda H. aus Philadelphia ist tot. Verantwortlich dafür sind laut Staatsanwalt Christopher de Barrena-Sarobe ihre Eltern. Der Staatsanwalt wirft ihnen vor, Malinda „systematisch“ auf grausame Weise körperlich misshandelt zu haben.

Videos belegen Gewalttaten

Am Ende ihres Lebens wog Malinda einem Bericht von „NBC10 Philadelphia“ zufolge nur noch 23 Kilogramm, hatte sechs gebrochene Knochen und mehrere offene Wunden. Das Krankenhaus, in das Malinda am Ende ihres Lebens eingeliefert wurde, konnte sie nicht mehr retten.

Bei einer Hausdurchsuchung in Malindas Wohnung fand die Polizei auf den Handys ihres Vaters und ihrer Stiefmutter Videos, die die Misshandlungen dokumentierten. Demnach wurde das Mädchen mit Handschellen an Möbel gefesselt und häufig im Keller eingesperrt.

Der Vater hatte sein Kind bereits im Dezember 2023 von der Schule genommen, nachdem ein Lehrer offen seine Sorge um den Gesundheitszustand von Malinda geäußert hatte. Doch die Behörden handelten nicht. Auch nicht, als bekannt wurde, dass Malindas Stiefmutter zwischen 2009 und 2014 wegen schweren Kindesmissbrauchs im Gefängnis saß.

Staatsanwalt Barrena-Sarobe fordert nun die Todesstrafe für das Paar.