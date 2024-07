Die italienische Polizei ermittelt wegen eines möglichen Attentats auf Papst Franziskus bei dessen Besuch in der Hafenstadt Triest am vergangenen Wochenende. Anlass ist ein Waffenfund am Triester Bahnhof. In einem offenbar zurückgelassenen Koffer war am Vorabend des Besuchs eine Pistole samt Munition gefunden worden. Es werde nun ermittelt, ob es einen Zusammenhang mit der Visite von Franziskus gebe.