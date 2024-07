„Wir hatten einen außergewöhnlich schwierigen Juni“, sagte Griechenlands Kyriakos Mitsotakis am Montag während einer Sitzung seines Kabinetts. Flammenreich trifft es wohl eher. Seit Wochen halten Waldbrände die Feuerwehren im ganzen Land und auf seinen Inseln in Atem. Sogar Österreicher helfen in ihrem Urlaub bereits bei den Löscharbeiten mit.

Kreta, Peloponnes, Hydra, am Wochenende zum wiederholten Male Athen und ganz aktuell Chios und Kos. Überall dort wüteten die Flammen in letzter Zeit. Dürreperioden und ungewöhnlich starke Winde hätten die Waldbrände begünstigt, erklärte Mitsotakis.

Für die Ferienzeit ist leider keine Besserung in Sicht. Der Ministerpräsident warnt davor, dass Griechenland ein „äußerst gefährlicher“ Waldbrand-Sommer bevorstehe. In der ersten Juli-Woche sollen die Temperaturen laut Wetterprognose stellenweise auf etwa 35 Grad steigen.

Temperaturverteilung (basierend auf Prognosemodellen)

Brandherde in Athen, auf Chios und Kos

Rund um Griechenlands Hauptstadt Athen brannte es am vergangenen Wochenende. Am Montag konnte Feuerwehrsprecher Vasilis Vathrakogiannis Entwarnung geben, zwei Waldbrände am Stadtrand wurden von seinem Team unter Kontrolle gebracht.

Anders sieht die Sache auf den beliebten Ferieninseln Chios und Kos aus. Wie örtliche Medien berichten, kämpfen die Einsatzkräfte auf den beiden östlichen ägischen Inseln gerade gegen die Flammen. Auf Chios mussten Zivilisten im westlichen Teil evakuiert werden, Montagabend versuchten mehr als 140 Feuerwehrleute mit sieben Löschflugzeugen und drei Hubschraubern die Feuer unter Kontrolle zu bringen. „Die Lage auf Chios ist nach wie vor schwierig. Alle Katastrophenschutzkräfte werden große Anstrengungen unternehmen, um die Situation einzudämmen“, sagte Vathrakoyiannis bei einem Briefing am Abend.

Auch auf Kos mussten Zivilisten ihre Häuser und Unterkünfte verlassen, darunter auch Urlauber. Insgesamt seien in ganz Griechenland in den vergangenen zwei Tagen 52 Waldbrände verzeichnet worden, 44 davon konnten früh gelöscht werden, berichtete Vathrakoyiannis.

Der Kampf gegen die Flammen geht also weiter und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht.