Wer sich noch an seine Schulzeit erinnern kann, dem sind die dortigen Toiletten vermutlich nicht als Lieblingsort im Schulgebäude im Gedächtnis geblieben. Das war auch lange in der Hellweg-Realschule in Unna (Nordrhein-Westfalen) der Fall. Die Toiletten seien dunkel, trostlos und unhygienisch gewesen. Die Schule hat daraufhin ein Projekt gemeinsam mit den Schülern gestartet, um die bescheidene Toiletten-Situation zu verbessern.

Preisgekrönte Toiletten

So wurden Pflanzen und Wandbilder in den Toiletten platziert, in den Kästen gibt es nun Tampons und Klopapier. Auf die Sauberkeit achten die Schüler selbst. Es gibt sogar eigene Dienste, die dafür sorgen, dass es auf dem „stillen Örtchen“ wirklich still bleibt.

Das Projekt hat sich ausgezahlt: Die Schule hat für ihr Konzept für mehr Sauberkeit auf den Toiletten beim Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ eine Auszeichnung bekommen. Der Bewerb wurde von der German Toilet Organization (GTO) ausgeschrieben, die eine Unterorganisation der „World Toilet Organization“ (WTO) ist. Die WTO ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Verbesserung der Toiletten- und Sanitärbedingungen weltweit einsetzt.