Noch sind nicht alle Details bekannt, auch seitens der Polizei und der Presseabteilung der FH Campus 02 kann man diese offiziell Dienstagfrüh noch nicht erläutern. Kristina Edlinger-Ploder, Rektorin an der FH, bestätigt jedoch gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ja, es gab einen Vorfall bei uns, es wurde auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Es geht um den Verdacht der Aufnahme verbotenen Bildmaterials.“ Zudem wurden Studierende per Mail informiert, dass es leider einen Polizeieinsatz an der FH gegeben habe. Was ist aber nun passiert? Dem Vernehmen nach soll am Samstag ein Student dabei erwischt worden sein, wie er mit seinem Handy Fotos oder auch Videos anfertigt – auf der Damentoilette. Noch am Dienstagvormittag sollen weitere Informationen und erste offizielle Details folgen, mehr dazu in Kürze.