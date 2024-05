Die Verhandlungen über ein weltweites Pandemieabkommen sind beendet – ohne Konsens. Damit haben die 194 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Chance vergeben, im Ernstfall solidarisch und effizient zusammenzuarbeiten. Keiner will mehr über Corona sprechen, die Erinnerung an den Schrecken verblasst immer mehr – eine menschliche Reaktion.