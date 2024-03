Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kostete der US-Unternehmerin Angela Chao (50) am 11. Februar auf ihrer eigenen Ranch in Texas ihr Leben. Wie das „Wall Street Journal“ recherchierte, feierte die Milliardärin in privater Runde das chinesische Neujahrsfest. Am Abend wollte sie anscheinend mit ihrem Tesla X SUV vom Gästehaus zum Haupthaus fahren – eine Fahrt von rund vier Minuten.

Bei einem Wendemanöver dürfte sie statt des Vorwärtsgangs den Rückwärtsgang eingelegt haben. Infolgedessen durchbrach sie mit ihrem Elektroauto eine Böschung und landete im hauseigenem Teich. Es gelang ihr nicht mehr rechtzeitig, ein Fenster oder eine Autotür zu öffnen. Chao sank mit ihrem Tesla und setzte dabei einen Notruf bei einer Freundin, die sich auf der Party befand, ab. Mehrere Personen eilten herbei und versuchten, die Gastgeberin irgendwie aus dem Tesla zu befreien – jedoch vergeblich. Der herbeigerufene Rettungsdienst barg das Auto mit einem Truck aus dem Teich. Zu diesem Zeitpunkt kam für Chao jede Hilfe zu spät, die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Das Wasser drang, nachdem das Auto gesunken war, sofort in das Wageninnere ein und Chao ertrank.

Mordtheorien tauchten auf

Die örtliche Polizei äußerte sich in den ersten Wochen nur sehr spärlich zu dem Unglück, da in alle Richtungen ermittelt wurde. Angela Chao war eine einflussreiche Geschäftsfrau und hatte Verbindungen in die höchsten Kreise der US-amerikanischen Politik. Ihr Schwager ist Senator Mitch McConnell, der seit langem die Republikaner im Senat anführt und zu den einflussreichsten Politikern des Landes zählt. Ihre Schwester Elaine Chao ist mit McConnell verheiratet und war unter Präsident George W. Bush Arbeitsministerin und unter Donald Trump Verkehrsministerin.

Der republikanische Senator Mitch McConnell und seine Ehefrau Elaine Chao, die Schwester der verstorbenen Angela Chao © APA / Mark Lyons

Auch aufgrund ihrer elitären Stellung und ihren familiären Verbindungen tauchten im Netz sofort die wildesten Theorien zu ihrem Tod auf. So spekulierte beispielsweise ein texanischer Geschäftsmann, ob ihr Auto manipuliert gewesen oder gar gehackt worden sein könnte. Laut dem „Wall Street Journal“ hält Chaos Familie diese Theorien aber für unwahrscheinlich. Wie auch das örtliche Sheriffs-Department, das von einem Unfall ausgeht.

Angela Chao studierte an der Elite-Universität Harvard und war danach sehr erfolgreich als Geschäftsfrau tätig. Seit 2018 leitete sie die Foremost Group, eine internationale Reederei, als CEO. Das Unternehmen wurde in den 1960er Jahren von ihrem Vater, einem chinesischen Dissidenten, gegründet. Chao war mit dem Private-Equity-Investor Jim Breyer verheiratet, mit dem sie einen dreijährigen Sohn hat. Ihr Vermögen wird auf 1,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.