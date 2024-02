Ein Strandausflug ist für eine Familie im US-Bundesstaat Florida zu einem Albtraum geworden: Zwei Geschwister, ein Bub und ein Mädchen, sind beim Graben am Strand von Lauderdale-by-the-Sea im Sand verschüttet worden. Die Tochter starb infolge des Unfalls, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte am Dienstag berichteten.

Der Bub und das Mädchen, laut dem Sender NBC Miami sieben und fünf Jahre alt, wurden zunächst beide in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie aus dem Sand befreit worden waren. Privatvideos, die in Nachrichten veröffentlicht wurden, zeigten, wie Erwachsene hektisch mit Kübeln und Schaufeln in einer Sandmulde gruben. Zunächst habe der Vater seinen Buben gefunden, aber die Tochter sei immer noch irgendwo unter dem Sand gewesen, berichtete ein Augenzeuge dem Sender Local10.

Demzufolge soll das Mädchen rund 15 Minuten unter dem Sand eingeschlossen gewesen sein, bevor es Rettungskräften schließlich gelang, es freizulegen. Den Berichten nach soll das Loch bis zu 1,80 Meter tief gewesen sein.

Unklar war, wie ein derart großes Loch an der öffentlichen Strandpromenade im Südosten des Bundesstaates entstehen konnte. Laut NBC Miami kam es auch schon früher zu mitunter tödlichen Unfällen in Zusammenhang mit Sandlöchern, die plötzlich in sich zusammenstürzten und Menschen begruben.

Unfall in Deutschland: Zehnjähriger Sebastian starb

Ein ähnlicher Unfall hat auf der Nordseeinsel Amrum 2012 zum Tod eines Kindes aus Österreich geführt: Sebastian, der mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem Ferienhaus auf Amrum Urlaub gemacht hatte, war zum „Piratenschiff“, einem Klettergerüst auf einem Abenteuerspielplatz am Strand der Gemeinde Wittdün, gegangen. Als ihn ein Familienmitglied eine Stunde später abholen wollte, war der Bub verschwunden.

Mehrere große Suchaktionen auf der gesamten, nur etwa 20 Quadratkilometer großen Insel mit einer Hundertschaft an Helfern, Hunden und zwei Hubschraubern blieben zunächst vergeblich. Ein Schnappschuss eines Urlaubers, der nach einem entsprechenden Aufruf der Polizei seine Aufnahmen zur Verfügung stellte, beendete am Mittwochnachmittag die Suche: Sebastian wurde tief im Sand verschüttet direkt unterhalb des „Piratenschiff“-Gerüsts entdeckt. Die Einsatzkräfte hatten mit Hilfe des Fotos, das das Kind beim Graben eines Lochs zeigt, erneut und dieses Mal sehr zielgerichtet gesucht. Der Körper des Buben war mehr als einen Meter tief im Sand begraben.