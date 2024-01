Die X-37B als unbekanntes Flugobjekt zu bezeichnen, wäre dann doch übertrieben – allerdings gibt es rund um das US-Shuttle derzeit einige interessante Fragen: Kurz vor Jahreswechsel ist das als streng geheim eingestufte Raumschiff des US-Militärs mit Hilfe einer SpaceX-Schwerlastrakete vom Typ Falcon Heavy in den Weltraum gestartet. Bemerkenswert: Das Fluggerät entfernte sich auf einer ungewöhnlichen Umlaufbahn extrem weit von der Erde. Von der Startphase gab es einen Live-Stream, dieser brach allerdings kurz bevor das Raumfahrzeug im Weltraum ausgesetzt wurde, ab. Weiterer Verlauf: unbekannt. Es gibt nur Montagen, die zeigen, wie es aussieht, wenn eine X-37B im All in „Freiheit entlassen“ wird: