In einem Krankenhaus in der Stadt Gaza sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas fünf frühgeborene Babys tot aufgefunden worden. Die Leichen der Frühchen seien am Dienstagabend in der Intensivstation der Al-Nasr-Kinderklinik entdeckt worden, sagte der Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Israelische Soldaten hätten den Zugang zur Intensivstation für Ärzte und Familien bis zu diesem Zeitpunkt blockiert. Die israelische Armee war auf Anfrage zunächst nicht in der Lage, die Aussagen zu kommentieren.

Israel durchsuchte Krankenhäuser

Vor Inkrafttreten der zeitlich begrenzen Feuerpause zwischen Israel und der Hamas am Freitag hatten israelische Soldaten auf der Suche nach Stellungen der radikalislamischen Palästinenserorganisation mehrere Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens durchsucht.

Im größten Krankenhaus des Gazastreifens, dem Al-Shifa-Krankenhaus, starben nach Hamas-Angaben acht Frühgeborene aufgrund mangelnder Stromversorgung für ihre Inkubatoren. Etwa 30 weitere wurden evakuiert und zur Behandlung nach Ägypten gebracht. Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten dort beispiellose Gräueltaten an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Israelischen Angaben zufolge wurden 1200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel erklärte der Palästinenserorganisation daraufhin den Krieg und griff aus der Luft und vom Boden aus massiv Ziele im Gazastreifen an. Angaben der Hamas zufolge, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 15.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.