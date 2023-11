Was Alma (13) und ihren Bruder Noam (17) vom Aufgeben abhielt, sei das Wiedersehen mit ihrer Mama gewesen. Doch Yonat, die Mutter von Alma und Noam Or, ist tot. Von Terroristen der Hamas ermordet. Ihr Vater Dror ist nach wie vor in Geiselhaft, ihr Haus wurde niedergebrannt. Das erfuhren die beiden israelischen Teenager aus dem Kibbuz Be’eri erst nach ihrer Freilassung am Samstag aus Gaza. So viel Jubel auch ausbrechen mag, wenn die verschleppten Israelis und Ausländer zurückkehren – für die meisten gibt es kein Happy End.