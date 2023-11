In den vergangenen Jahren mussten bereits einige Länder den Finanz-Gürtel enger schnallen, vielen Staaten geht langsam aber sicher das Geld aus. Auch ihr Kredit-Limit sei deutlich überzogen. Doch was tun, wenn sich der Staat bald die Butter am Brot nicht mehr leisten kann?

Griechenland als Vorbild

Die Griechen haben es 2010 vorgemacht. Die damalige Staatsschuldenkrise, besser bekannt unter dem Namen „griechische Depression“, hat für Furore gesorgt. Die Republik ist trotz vieler Touristenmetropolen pleite gegangen. Weil die offiziellen Staatsausgaben die Einnahmen deutlich überschritten, stand die Mittelmeer-Republik plötzlich weltweit im Fokus der Öffentlichkeit. Die Griechen wurden daher auch rasch zur Lachnummer.

„Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen“ - titelte die deutsche „Bild“-Zeitung damals. Sie schlugen vor, dass die griechische Regierung neben einer Steuererhöhung und einem strengen Sparpaket auch ihre Inseln zum Kauf anbieten sollen. Zu Griechenland gehören offiziell mehr als 3000 Inseln, viele davon sind unbewohnt.

Deutschland als neuer Promi-Hotspot?

In den vergangenen Wochen ist es auch für Deutschland finanziell eng geworden. Die Staatsschulden sind aktuell so hoch wie noch nie. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts fehlen in Deutschland 60 Milliarden Euro. Daher will Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Schuldenbremse doch aussetzen. Der Staat muss künftig mit deutlich weniger Budget planen. Der Betrag hätte eigentlich für den Klimaschutz eingesetzt werden sollen. Nach dem Schockurteil wurde zudem eine Haushaltssperre ausgesprochen, die Ministerien dürfen daher vorerst keinerlei Zahlungsverplfichtungen eingehen.

Nun melden sich ausgerechnet die Griechen zu Deutschlands Schuldenproblem zu Wort. Der selbsternannte Schuldenberater Panagiotis Lafazanis, der einst im Finanz-Debakel 2010 keine unwichtige Rolle spielte, holt zum Rückschlag aus. „Die Regierung muss sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen Notsteuern auferlegen, um das Problem zu lösen.“

Ein weiterer Tipp des Spar-Experten: „Eine weitere Lösung wäre der Verkauf öffentlicher Vermögenswerte wie Inseln, um schnell große Summen aufzubringen.“ Deutschland hätte ja durchaus ein paar schöne Fleckchen zu bieten, darunter beliebte Urlaubsziele wie Rügen, Helgoland oder Sylt.

Inserat im Netz

Doch wer wäre als Käufer und künftiger Investor für Deutschland geeignet? Bereits in den 1990er-Jahren brachten zwei Bundestagsabgeordnete die Idee ein, eine Insel zu kaufen. Dabei handelte es sich um das beliebte Ferienziel Mallorca. Doch aus den anfänglichen großen Plänen wurde nichts.

Viele Milliardäre und millionenschwere Promis haben bekanntlich eigene Inseln erworben, auf denen sie gerne ihre Freizeit verbringen. Es wäre durchaus vorstellbar, dass Persönlichkeiten wie Mel Gibson, Johnny Depp oder Leonardo DiCaprio sich auch eine deutsche Insel zum Schnäppchenpreis unter den Nagel reißen. Vielleicht werden Sylt und Co. nun bald zum nächsten Promi-Hotspot in Europa.

Für welchen Schritt sich Deutschland nun entscheidet, ist noch nicht bekannt. Wer die Augen offen hält, entdeckt eventuell ein einschlägiges Inserat auf „Willhaben“ und Co.