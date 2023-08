Noch vor acht Jahren stand Athen am Rand der Pleite. Heute gehört Hellas zu den Wachstumschampions in Europa. Zu verdanken ist das vor allem politischer Stabilität. Der allmonatlich vom griechischen Forschungsinstitut IOBE ermittelte Geschäftsklimaindex stieg im Juli auf 111,1 Punkte. In Deutschland dagegen fiel der vergleichbare IFO-Index auf 87,3 Zähler. Demgegenüber verdüstert sich etwa die Lage der deutschen Wirtschaft, die Erwartungen werden hier immer pessimistischer.