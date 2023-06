Der Untergang eines Fischkutters, bei dem in der vergangenen Woche vor der griechischen Halbinsel Peloponnes Hunderte Migranten ums Leben kamen, prägt die finale Phase des Wahlkampfs in Griechenland. Großen Einfluss auf den Ausgang der griechischen Parlamentswahl morgen wird diese Tragödie im Mittelmeer aber vermutlich nicht haben.

Der Gewinner heißt aller Voraussicht nach Kyriakos Mitsotakis. Letzten Umfragen zufolge haben der Ministerpräsident, der das Land bereits vier Jahre regiert, und seine konservative Nea Dimokratia (ND) ihren Vorsprung im Endspurt zur Wahl weiter ausbauen können. Die ND liegt in Prognosen bei mindestens 40 Prozent: Auf Platz zwei folgt abgeschlagen mit 17 bis 20 Prozent das radikal-linke Bündnis Syriza von Alexis Tsipras, der von 2015 bis 2019 Ministerpräsident war.