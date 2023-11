In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat eine Explosion mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen. Weitere 20 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher der amtierenden Taliban-Regierung am Dienstag mit. Die genauen Hintergründe der Explosion, die einen Minibus erfasste, sind bisher unklar. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Dasht-e-Barchi, der bereits in der Vergangenheit Ziel von Anschlägen war.