Ein seit etwa zwei Wochen vermisster Österreicher ist in Brasilien bei Florianopolis offenbar im Meer ertrunken. Das Außenministerium bestätigte nun den Tod des 40-Jährigen. Laut der Zeitung „Österreich“ war eine Leiche bereits am 29. Oktober angeschwemmt worden. Nun dürfte die Identifizierung erfolgreich sein.

Zuletzt wurde der Tourist in Praia da Joaquina an der Atlantikküste nahe Florianopolis in Brasilien gesehen. Der Mann machte dort Urlaub, laut brasilianischen Medienberichten hätte er am 20. Oktober eine Geschäftsreise nach Sao Paulo antreten sollen, doch da kam er nie an.